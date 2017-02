Aprire confronto su rinnovo concessione Rai, dice Boccadutri (PD)

Sergio Boccadutri del PD sul rinnovo della concessione Rai.

"Aprire una riflessione sull'informazione della Rai in vista del rinnovo della concessione, come ha suggerito il collega Anzaldi, è quanto mai opportuno, anche alla luce di alcuni episodi degli ultimi giorni", dichiara in una nota Sergio Boccadutri, deputato del Partito Democratico e componente in Commissione Vigilanza Rai.



"Se la Rai - spiega - non è in grado di garantire negli approfondimenti il diritto dei cittadini ad essere informati con prontezza, completezza ed equilibrio, è necessario che in Parlamento ci si confronti e si valuti quali decisioni prendere".



"La discussione sul rinnovo della concessione, che dovrà concludersi entro il 30 aprile e vale diversi miliardi di denaro pubblico, dovrà servire proprio a questo. - chiarisce - E purtroppo se negli ultimi tempi abbiamo visto una informazione Rai molto puntuale sulle problematiche interne dei partiti e movimenti politici, dall'altra parte ha dimostrato poca attenzione alle questioni che riguardano la vita e i diritti dei cittadini".