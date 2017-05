Antiriciclaggio: parere Commissioni non irrigidisce sistema, dice Boccadutri (PD)

Sergio Boccadutri del PD sul parere riguardo il dlgs per il contrasto al riciclaggio.

"Un parere corposo perché il tema in questione è complesso. Abbiamo raccolto molte osservazioni provenienti dalle audizioni e inquadrato la materia all'interno delle numerose innovazioni che prevedono l'utilizzo di mezzi informatici, ad esempio un contributo importante verrà dalle comunicazioni oggettive introdotte dalla quarta direttiva" spiega in un comunicato il deputato del Partito Democratico Sergio Boccadutri, in merito al parere approvato ieri in Commissione Finanze e Giustizia sullo schema di dlgs per il contrasto al riciclaggio.



"Tra le questioni prevalenti c'è la cancellazione del riferimento temporale alla tardività della segnalazione sospetta, posto che il sospetto su un'operazione può sorgere in qualunque momento, anche successivo a quanto tassativamente determinato da una norma. - precisa - Inoltre, abbiamo definito che non si proceda ad adeguata verifica in caso di pagamento di bollette, tributi o multe e abbiamo evitato che a carico dei professionisti ci fossero oneri eccessivi che avrebbero creato uno squilibrio tra studi grossi e più piccoli, anche in virtù del maggior peso delle linee guida che gli organi di autocontrollo dovranno emanare".

"Insomma - assicura l'esponente dem - un parere equilibrato che recepisce le esigenze di antiriciclaggio senza irrigidire eccessivamente il sistema economico."