Trentino: nella piana Rotaliana e in Val di Non a Sereno Variabile

Trentino: nella piana Rotaliana e in Val di Non, su Rai2.

"Alla scoperta della piana Rotaliana e della Val di Non - diffonde in una nota la tv di Stato -, due delle zone tra le più belle del Trentino, con la puntata di 'Sereno Variabile', di sabato 11 novembre, alle 17.05, su Rai2. Un Trentino ricco di colori autunnali, immerso in una luce calda ed avvolgente: lunghe e comode piste ciclabili arricchite dalle soste dei 'bici grill', dove sbizzarrirsi per dimenticare lo stress e i rumori della città; sentieri e ferrate di montagna, per lasciarsi rapire da una natura esplosiva e intatta; e la cucina, con i piatti tipici del Trentino e soprattutto il suo vino, il Teroldego Rotaliano, frutto della maestria di generazioni di viticoltori impossibile da riprodurre in altri terreni."



Dalla Rai viene reso noto infine: "La Val di Non con i suoi castelli come lo spettacolare Castel Thun, arricchito da una caccia al tesoro per tutti i bambini e le sue famose mele, con cui Giovanni Muciaccia si cimenterà nella realizzazione di uno strudel particolare. Osvaldo Bevilacqua invece racconterà un Trentino più meditativo dal Santuario di San Romedio, uno dei più caratteristici eremi d'Europa, che sorge sulla vetta di uno sperone di roccia alto più di 90 metri con una lunga scalinata di 131 gradini."