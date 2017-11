Delitto di Arce: Serena Mollicone soffocata con sacchetto di plastica

Secondo la perizia redatta da Cristina Cattaneo, medico legale che ha seguito anche il caso Yara Gambirasio, Serena Mollicone sarebbe morta per soffocamento, a causa di un nastro adesivo e di un sacchetto di plastica.

Picchiata con violenza e poi soffocata, probabilmente con un sacchetto intorno alla testa. E' quanto emerge dalla perizia firmata dal medico legale Cristina Cattaneo - anatomopatologa celebre per il caso Yara Gambirasio - e consegnata nei giorni scorsi alla Procura di Cassino che indaga sull'omicidio di Serena Mollicone, la 18enne di Arce, nel frusinate, scomparsa il 1 giugno 2001 e ritrovata morta due giorni dopo in un boschetto.

Per la morte di Serena Mollicone gli unici indagati, con le ipotesi di omicidio volontario e occultamento di cadavere, sono l'ex maresciallo dei carabinieri di Arce, Franco Mottola, la moglie e il figlio.

Secondo quest'ultima perizia, le lesioni al capo di Serena Mollicone sarebbero infatti "compatibili" con l'urto su una porta sequestrata in un alloggio della caserma dei carabinieri di Arce.



La giovane, però, nonostante l'impatto violento non sarebbe morta ma molto probabilmente avrebbe solo perso conoscenza. A causarne il decesso, per la Cattaneo, il soffocamento con un sacchetto di plastica sulla testa.

"Sembra quindi - si legge nella perizia - ipotesi maggiormente suffragata dai dati scientifici che Serena Mollicone, colpita alla testa, abbia riportato un trauma cranico, molto probabilmente produttivo di una perdita di coscienza, e che sia stata la chiusura delle vie aeree" con nastro adesivo e sacchetto di plastica, "a provocare l'arresto delle funzioni vitali per asfissia meccanica, probabilmente da soffocazione esterna diretta, vista la presenza di segni biomedici, seppur aspecifici, in questo senso quali l'enfisema polmonare e le petecchie subepicardiche".