Senegal: il Paese dei bambini "accattoni" mentre recitano il Corano

Fides informa sulla situazione in Senagal, dove circa 50mila bambini chiedono l'elemosina per le strade.

"In Senegal ci sono circa 50mila bambini che chiedono l'elemosina per le strade. Arrivano da villaggi interni o da Paesi vicini come Gambia, Mali e Guinea Bissau. - comunicano dalla Fides - Per la maggior parte sono i Talibè, bambini tra i 3 e i 15 anni inviati dai loro genitori presso le Daara, scuole coraniche, dirette da maestri che vengono chiamati Marabut, per apprendere il Corano e i precetti dell'Islam."



"Solo a Saint Louis i Talibè sono 15mila, di questi circa 10mila sono costretti a mendicare ogni giorno. Molti tentano di scappare dai malfattori, che spesso li incatenano per fermarli. Dal 2005, in Senegal, esiste una legge che proibisce l'accattonaggio ma non viene messa in pratica. Il governo senegalese, in diverse occasioni, ha annunciato l'adozione di misure forti per porre fine all'accattonaggio. Tuttavia la società locale sta cominciando a prendedere coscienza di questo dramma e a reagire: esistono diverse piattaforme che denunciano il fenomeno dei bambini mendicanti e la violenza contro di loro, favorendo un cambiamento di mentalità a tutti i livelli" informa infine l'agenzia di stampa cattolica.