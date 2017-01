Scarlett Johansson: fine matrimonio? Ma appare alla mostra di Romain Dauriac

Sembra essere durato poco meno di due anni il matrimonio tra l'attrice americana Scarlett Johansson e il collezionista d'arte francese, Romain Dauriac. "Vivono separati dalla scorsa estate", sostiene una fonte al magazine People, mentre un amico del collezionista d'arte ammette: "Romain e Scarlett insieme non hanno mai avuto senso, sono diversi, c'è sempre stato qualcosa di sbagliato in questo quadro".



Scarlett Johansson aveva reso nota la sua storia d'amore con Romain Dauriac a novembre del 2012 e a settembre dell'anno successivo si sono ufficilamente fidanzati. Nell'ottobre del 2014, invece, Scarlett Johansson e Romain Dauriac si sono sposati in gran segreto presso un ranch del Montana, subito dopo la nascita della loro figlia Dorothy Rose.



I due erano stati visti insieme l'ultima volta alla fine di ottobre a Parigi per l'apertura di un negozio di pop corn gourmet chiamato "Yummy pop". Poi Scarlett Johansson ha partecipato alla Marcia delle donne anti-Trump a Washington, ma senza la fede al dito. Le indiscrezioni sulla fine del matrimonio, quindi, a quel punto sembravano divenire certezza. Invece a sopresa l'altra sera Scarlett Johansson e Romain Dauriac sono apparsi insieme ad una mostra a New York, organizzata proprio dal marito dell'attrice.