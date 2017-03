La Siria raccontata da Cesare Bocci sulle note di Giovanni Allevi

Save the Children organizza l'evento pubblico 'Ferite di guerra' per accendere i riflettori sulla guerra in Siria, che ha negato l'infanzia a migliaia di bambini. A narrare gli orrori della guerra gli attori Cesare Bocci e Isabella Ferrari, sulle note di Giovanni Allevi.

"Domenica 12 marzo 2017 alle ore 17.30, presso la Galleria Vittorio Emanuele a Milano (lato Silvio Pellico), si terrà l'evento pubblico 'Ferite di guerra' con cui Save the Children vuole ancora una volta accendere i riflettori sul conflitto in Siria, a sei anni esatti dall'inizio di una delle tragedie più gravi della nostra epoca", viene annunciato in una nota.



"Le note del Maestro Giovanni Allevi e le voci degli attori Cesare Bocci e Isabella Ferrari racconteranno la quotidianità che vivono milioni di bambini siriani, - si specifica - ancora oggi intrappolati nelle città assediate o nel limbo dei campi profughi nei paesi limitrofi".



"È a loro che Save the Children, l'Organizzazione internazionale dedicata dal 1919 a salvare i bambini in pericolo e a promuovere i loro diritti, vuole dare voce, affinché possa arrivare a tutti la testimonianza della loro infanzia negata. - si sottolinea infine - Alcuni di loro, non hanno conosciuto altro che la guerra nella loro vita, altri hanno intrapreso viaggi molto pericolosi per cercare una possibilità per il loro futuro".