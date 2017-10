Immigrazione clandestina: Procura Trapani perquisisce nave Save The Children

Perquisita la nave Vos Hestia di Save the Children, nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Trapani sul favoreggiamento all'immigrazione clandestina da parte di alcune Ong.

La Procura di Trapani prosegue la sua inchiesta sul presunto favoreggiamento all'immigrazione clandestina da parte di alcune Ong. A seguito di un'indagine condotta anche con l'ausilio di agenti sotto copertura, dopo il sequestro della nave Iuventa della Ong tedesca Jugend Rettet, in queste ore è stata perquisita la nave Vos Hestia di Save the Children.

L'organizzazione in una nota precisa però: "L'operazione di oggi da parte delle Autorità competenti a bordo della nave Vos Hestia presso il porto di Catania è relativa ad una ricerca di materiali per reati che, allo stato attuale, non riguardano Save the Children. Infatti, come si evince dallo stesso decreto di perquisizione, la documentazione oggetto di ricerca è relativa a presunte condotte illecite commesse da terze persone".

Save the Children ribadisce quindi di aver sempre "agito nel rispetto della legge durante la propria missione di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo" precisando che "l'Organizzazione non è indagata" e che tutti i salvataggi sono stati condotti "in strettissimo coordinamento con la guardia costiera italiana".

Save the Children annuncia comunque la sospensione tutte le attività nel Mediterraneo, spiegando però la decisione è stata presa solo perché c'è stata una "riduzione del flusso di migranti".