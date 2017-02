Omicidio Scazzi: per Cosima e Sabrina ergastolo Cassazione è "errore giudiziario"

La sentenza della Cassazione conferma l'ergastolo per Cosima Serrano e Sabrina Misseri, condannate per l'omicidio di Sarah Scazzi, uccisa il 26 agosto 2010 ad Avetrana. Per i legali di Cosima e Sabrina "è un enorme errore giudiziario" e viene annunciato che le due donne "combatteranno fino alla fine" per dimostrare le loro innocenza. Michele Misseri condannato ad 8 anni.

Nessun colpo di scena. A 6 anni e mezzo dall'omicidio di Sarah Scazzi, la Corte di Cassazione ha confermato gli ergastoli per Cosima Serrano e Sabrina Misseri, rispettivamente zia a cugina della 15enne uccisa il 26 agosto 2010 ad Avetrana.



Le due donne, madre e figlia, si sono sempre proclamate innocenti. Michele Misseri, marito e padre di Cosima Serrano e Sabrina, è stato condannato invece definitivamente ad 8 anni di carcere per soppressione di cadavere nonostante si autoaccusi del delitto, dopo ripetuti cambi di versione.



Pena ridotta a 4 anni e 11 mesi invece per Carmine Misseri, accusato di aver aiutato il fratello Michele nella soppressione del cadavere di Sarah Scazzi. Confermate, infine, le pene per Vito Russo junior e Giuseppe Nigro, entrambi condannati a un anno e quattro mesi per favoreggiamento personale.



Claudio Scazzi, il fratello di Sarah, commenta la sentenza della Cassazione assicurando che finalmente la sorella "ha avuto giustizia".



Per Roberto Borgogno, difensore di Cosima Serrano, la conferma dell'ergastolo "è un enorme errore giudiziario". "Rimaniamo convinti che c'è un colpevole, Michele Misseri, e due innocenti che stanno scontando la pena al suo posto. Sono due sventurate, combatteremo fino alla fine perché è una battaglia per la giustizia: è un enorme errore giudiziario" dichiara ancora il legale.

