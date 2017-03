Minori non accompagnati: Italia prima in UE ad avere legge simile, dice Moretto (PD)

Sara Moretto del Pd commenta l'approvazione della legge sui minori stranieri non accompagnati.

"La legge sui minori stranieri non accompagnati - riferisce in una nota Sara Moretto, deputata del Partito Democratico -, condivisa con Anci e con tutte le associazioni impegnate in prima linea, recepisce i principi proclamati nei trattati internazionali a partire dalla convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, per definire una disciplina organica in grado di assicurare maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni nel territorio italiano".



"Il provvedimento stabilisce un sistema stabile di protezione, mette ordine alle procedure, fissa regole, assegna risorse e definisce la categoria dei minori stranieri non accompagnati. - precisa - Spesso, il dibattito pubblico sull'ampio fenomeno delle migrazioni tralascia la fascia dei soggetti più deboli, ovvero i tantissimi bambini e ragazzi che affrontano soli il viaggio della vita, magari consegnati dai genitori a persone sconosciute con la speranza che ci sia, oltre il mare, un'opportunità per loro".



"Con questo dispositivo, l'Italia sarà il primo paese in Europa ad avere una legge di questo tenore che rappresenta un passo avanti fondamentale per l'affermazione del diritto alla tutela dell'infanzia. - specifica la parlamentare - Una legge quanto mai necessaria, considerati i numeri raggiunti dal fenomeno: nel corso del 2016 sono approdati sulle coste italiane 25.846 minori stranieri non accompagnati, il 14,2% dei migranti sbarcati, molti dei quali sono vittime di tratta, oppure spariscono, o ancora divengono vittime di sfruttamento in Europa".



"La nuova legge - conclude l'esponente dem - intende, da una parte, colpire il mercato degli esseri umani, la tratta dei minori, dall'altra, tutelare i richiedenti protezione internazionale."