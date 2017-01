Migranti: centro accoglienza Cona rimane inadeguato, dice Moretto (PD)

"Il centro di accoglienza di Cona, sul quale la Commissione Migranti aveva messo gli occhi da tempo, è palesemente inadeguato per un numero così elevato di persone. Proporremo con convinzione al Ministero dell'Interno la richiesta di alleggerire la presenza dei richiedenti asilo" dichiara in una nota la deputata del Partito Democratico Sara Moretto, a seguito del sopralluogo da lei promosso nel centro di accoglienza.



"Nonostante il potenziamento di un presidio medico con la presenza fissa di un autolettiga della Croce Rossa - spiega - la situazione dal punto di vista sanitario rimane critica. Le condizioni dell'ex base militare non sono poi adatte ad una permanenza lunga di queste persone. I problemi che abbiamo riscontrato in merito alla fornitura di acqua, al sistema fognario, all'impossibilità di avere un sistema di riscaldamento su fiamma testimoniano tutta la precarietà della struttura".



"Segnaleremo tutte queste inefficienze al ministro, che ci sembra comunque intenzionato ad affrontare seriamente la situazione di Cona", conclude.