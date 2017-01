Migranti: 19 e 20 gennaio sopralluogo Commissione inchiesta a CIE Cona

"Si svolgerà nei giorni 19 e 20 gennaio il sopralluogo nel centro di accoglienza di Cona (Venezia) della Commissione d'inchiesta sul sistema di accoglienza dei migranti" informa in una nota Sara Moretto, deputata del Partito Democratico e promotrice dell'iniziativa in qualità di unica componente veneta della commissione stessa.



"La missione - spiega - era già stata inserita nel programma delle attività all'interno di un percorso di approfondimento in corso da mesi sul centro di Cona. Il decesso della giovane ivoriana e i disordini che ne sono seguiti hanno inevitabilmente accelerato l'iter: immediatamente dopo i fatti, ho inviato una lettera al presidente della Commissione Federico Gelli, sollecitando il sopralluogo nella struttura".



"Non si tratterà di una semplice visita conoscitiva, visto che il caso di Cona è già stato approfondito con dati e numeri, in particolare nell'audizione in Commissione dell'allora Prefetto Cuttaia del 29 settembre 2016. - precisa infine - Sarà una visita istituzionale di un organo parlamentare con funzioni di indagine e di esame su materie di pubblico interesse".