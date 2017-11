Grandi Navi: soluzione salva laguna e settore crocieristico a Venezia, dice Moretto (PD)

Sara Moretto del PD sul problema delle Grandi Navi a Venezia.

"Soddisfazione per l'esito del vertice sulle Grandi Navi. L'immagine dei giganti del mare che transitavano nel cuore della città ha scosso molti di noi. La politica, dopo anni di dibattiti, non poteva rimandare ancora questo problema" informa in una nota la deputata del Partito Democratico Sara Moretto.

"La soluzione trovata dal comitato interministeriale permetterà di salvaguardare la laguna, evitando lo scavo di nuovi canali, e di mantenere il settore crocieristico a Venezia, dotandolo anche di prospettive di sviluppo, visto l'indotto che ne deriva. - assicura - Per diventare completamente esecutiva, la decisione richiederà altri passaggi, fra i quali gli approfondimenti dell'Autorità portuale".



"Mi auguro che tutti questi atti arrivino a breve, così da risolvere in via definitiva una vicenda che richiede risposte immediate, ma che si trascina da troppo tempo. - conclude l'esponente dem - Ringrazio in particolare il presidente dell'Autorità portuale Musolino. Il risultato di ieri è frutto anche del suo impegno alla ricerca di una soluzione concreta e realizzabile".