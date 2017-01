Evasione fiscale: recepimento direttiva UE Dac 3 passo importante, dice Moretto (PD)

"Seppur con la convinzione che molto ci sia ancora da fare, il recepimento della direttiva europea Dac 3 rappresenta un importante passo avanti nel contrasto all'elusione fiscale internazionale. - diffonde in una nota Sara Moretto, deputata del Partito Democratico - Lo scambio di informazioni su base spontanea non può essere più la risposta a fenomeni che, secondo l'Ocse, sottraggono tra i 100 e i 240 miliardi l'anno".



"La strada del dialogo tra le amministrazioni tributarie dei diversi Stati europei deve essere percorsa con ancor più determinazione. - aggiunge - Il provvedimento in esame si affianca ad un impegno che, in questa legislatura, il governo ha profuso con misure normative e accordi volti a rafforzare la compliance anche a livello internazionale. Ho proposto alla commissione un parere favorevole auspicando una rapida conclusione dell'iter di recepimento."