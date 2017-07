Decreto vaccini: triste strumentalizzazione Zaia, dice Moretto (PD)

Sara Moretto del PD commenta l'approvazione del decreto vaccini.

"Trovo assurdo che una misura che riguarda la tutela della salute pubblica sia stata trasformata in un dibattito sulla validità della scienza. Oggi finalmente si garantisce il diritto alla salute, di chi il vaccino lo fa e di chi vorrebbe farlo ma non può e anche, è bene sottolinearlo, di chi pure non si vuole vaccinare" afferma in una nota la deputata del Partito Democratico Sara Moretto, commentando l'approvazione definitiva del decreto vaccini.

"Si dovrebbe parlare dei vaccini come di un problema solo nel caso in cui milioni di persone non avessero diritto di accedervi o se ancora si morisse di malattie invece curabili. E mi rattrista constatare che alcuni, come il governatore del Veneto, strumentalizzino un tema tanto delicato, ostinandosi a parlare di una forma di 'coercizione'. - aggiunge - Vorrei ricordare al Presidente Luca Zaia e a chi la pensa come lui che il diritto alla salute, che le istituzioni tutte devono garantire e la Regione in primis, passa anche per i vaccini."