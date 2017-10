Autobus con conducente: servono agevolazioni fiscali per carburanti, dice Moretto (PD)

Sara Moretto del PD riguardo le imprese che noleggiano autobus con conducente.

"Ho chiesto l'apertura di un tavolo sulle agevolazioni fiscali per i carburanti a favore delle imprese che noleggiano autobus con conducente" informa in una nota la deputata del Partito Democratico Sara Moretto.

"Attraverso il sottosegretario Baretta il governo ha reso noto che non rinviene alcun obbligo di integrazione della categoria nel recepimento della direttiva UE secondo cui gli Stati membri posso prevedere il rimborso delle accise per le imprese a uso commerciale. - spiega - Tale risposta mi soddisfa parzialmente perché, di fatto, il Governo ha confermato la scelta di escludere quelle imprese senza prospettare delle riflessioni in merito".

"In questo modo viene quindi lasciato irrisolto il problema per cui in Italia rimane inspiegabilmente escluso dalle agevolazioni un settore che conta circa 40mila imprese. - sottolinea l'esponente dem - Ho quindi chiesto se il governo non reputi opportuno convocare tutte le associazioni del settore per concertare le soluzioni del caso".