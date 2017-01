#Arsenale2022: documento sia portato avanti in un unico tavolo, dice Moretto (PD)

"Esprimo il mio convinto apprezzamento sui contenuti del documento di #Arsenale2022. È dalle idee che deriva l'autorevolezza e l'incisività del Veneto, non da un'autonomia urlata e senza progetto" dichiara in una nota Sara Moretto, deputata del Partito Democratico, commentando il progetto che riunisce 10 associazioni di categoria del mondo dell'impresa, del lavoro e delle professioni del Veneto.



In Senato, spiega la parlamentare, "è stato illustrato il Piano di lavoro e di programma, che contiene analisi e proposte per il rilancio del Veneto". "Il documento - precisa quindi - si propone giustamente di lavorare per piattaforme, non per strutture. La lungimiranza del progetto #Arsenale2022 sta anche nel partire da temi che spesso non si accostano al mondo dell'impresa e della crescita come formazione e Welfare".



"Sulla formazione, è necessario che il Veneto colga e interpreti le opportunità dell'alternanza scuola-lavoro e che il mondo delle imprese possa dire la sua all'interno della riflessione in corso al Ministero dell'Istruzione sul riordino dei percorsi di formazione tecnica. - sottolinea quindi - È giusto, poi, affrontare anche il tema del Welfare. Il mondo economico non può prescindere dalla sofferenza delle famiglie, che colpisce anche il Veneto. In passato questa regione ha retto di più e meglio, ma oggi vede logorato anche il risparmio. C'è la necessità di un Welfare sia territoriale sia aziendale, e su questo punto il dibattito è in corso. Infine, il turismo rimane ancora un settore strategico. C'è tuttavia bisogno di una pianificazione seria e di una vera innovazione del settore".



"In conclusione, il documento presentato ad #Arsenale 2022 è stato concepito a 360 gradi e su più livelli (regionale e nazionale), ma dovrà essere portato avanti in un unico tavolo, senza percorsi separati e paralleli", conclude.