Doping, Sara Errani squalificata: farmaco lo usa mia mamma contro il cancro

Sara Errani è stata squalificata per 2 mesi perché trovata positiva al doping. La tennista però ipotizza che l'assunzione del medicinale può essere stata "accidentale" attraverso una "contaminazione del cibo".

Il mondo del tennis italiano è sotto shock. La Federazione Internazionale del tennis ha infatti annunciato di aver squalificato per 2 mesi Sara Errani perché positiva al doping. Inoltre, il Tribunale antidoping ha stabilito che i risultati della tennista maturati dal 16 febbraio 2017 (data della raccolta del campione di urina) al 7 giugno 2017 (data della sua successiva prova negativa) devono essere cancellati, con conseguente perdita dei punti per la classifica Wta e dei premi vinti nel circuito durante durante il suddetto periodo.

A spiegare cosa è successo è su Facebook la stessa tennista. "In seguito ad un controllo delle urine effettuato il 16 febbraio scorso, fatto mentre mi trovavo a casa dei miei genitori, - racconta Sara Errani - sono stata trovata positiva al Letrozolo, una sostanza che è sulla lista proibita del programma anti-doping della WADA".



La ITF in una nota dichiara: "Il 18 aprile la Errani è stata accusata della violazione del codice antidoping. Ha prontamente ammesso di aver commesso la violazione delle norme antidoping e ha chiesto l'udienza dinanzi a un Tribunale Indipendente". Eppure su Facebook, la tennista sostiene: "Non ho mai assunto, nella mia vita e durante la mia carriera, nessuna sostanza proibita. - aggiungendo - Questa sostanza è tuttavia presente nel Femara, un medicinale che mia madre assume giornalmente dal 2012 a scopo terapeutico, in seguito ad un intervento chirurgico subito per un tumore al seno, ed è quindi presente fra le mura domestiche".



Sara Errani ipotizza quindi che l'assunzione del medicinale può essere stata "accidentale" attraverso una "contaminazione del cibo consumato all'interno della nostra casa. - aggiungendo - Questa ipotesi è stata ulteriormente supportata da un test sui capelli, al quale mi sono volontariamente sottoposta". Il test è infatti risultato negativo e questo "evidenzia che la quantità che ho involontariamente ingerito era inferiore a quella di una singola compressa". Sara Errani, però, specifica che "i risultati di questi esperimenti non sono stati ammessi come prove a mio favore".

Sara Errani potrà quindi riprendere le competizioni solo a partire dal prossimo 3 ottobre. "Questo mi fa sentire estremamente frustrata e arrabbiata ma in pace con la mia coscienza".