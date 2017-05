Omicidio Sara Di Pietrantonio: ergastolo per Vincenzo Paduano

Vincenzo Paduano, l'ex fidanzato Sara Di Pietrantonio strangolata e bruciata, è stato condannato all'ergastolo nonostante il rito abbreviato. "È una sentenza giusta e morale" ha detto la madre di Sara.

È stato condannato all'ergastolo Vincenzo Paduano, il vigilante di 28 anni ex fidanzato Sara Di Pietrantonio, strangolata e bruciata il 29 maggio dello scorso anno. Il processo è stato svolto con il rito abbreviato, una procedura che prevede in caso di condanna uno sconto di un terzo della pena.



"È una sentenza giusta e morale. - ha detto la madre di Sara - Da parte di Paduano non c'è stato nessun pentimento e per questo sono contenta di questa sentenza. Lui non ha mai raccontato quello che ha fatto, è stato solamente costretto ad ammettere, di fronte alle prove, quello che è successo".



Vincenzo Paduano, condannato per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione dai futili e abbietti motivi e per atti persecutori, non ha assistito alla lettura della sentenza. E' detenuto nel carcere di Rebibbia.