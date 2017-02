Un Sanremo da Pecora 2017: inizia il Festival dei politici cantanti

Sanremo 2017 è anche in radio, tutti gli appuntamenti.

"Rai Radio2 è la radio ufficiale di Sanremo ma l'apporto della radiofonia al Festival coinvolgerà come in passato l'intera struttura dell' 'on air'. Radio1 seguirà la 67° edizione del Festival della Canzone Italiana attraverso le voci dei suoi giornalisti che racconteranno la rassegna canora più importante d'Italia nei diversi Gr che verranno proposti su tutte le reti: interviste esclusive, notizie e commenti per aggiornare costantemente il pubblico" comunicano dalla tv di Stato.



"Un impegno capace di informare i milioni di persone che quotidianamente scelgono le reti e i programmi radio firmati Rai. - viene quindi fatto sapere - Rai Radio1 nella giornata di venerdì 10 febbraio proporrà dalla Sala B di Via Asiago, dalle 13,30, la puntata speciale di 'Un giorno da pecora', dal titolo 'Un Sanremo da Pecora 2017 - 2° Festival dei politici cantanti'. Presenteranno la gara canora dei politici Geppi Cucciari e Giorgio Lauro e, in studio, saranno presenti 6 politici (partecipanti della gara canora), 4 giurati e un gruppo musicale."



Si sottolinea: "A Sanremo ci saranno anche Rai Radio7 live il canale digitale della Rai dedicato alla musica dal vivo e ai grandi eventi che anche quest'anno, confermando il fortunato format della passata edizione. Due sono i programmi del canale che approdano in una versione speciale al Festival. Dall'8 al 12 febbraio (ore 15) ci sarà 'Sanremo Reload': la riproposizione di tutte le canzoni della serata precedente, un'efficace sintesi tutta live delle canzoni ascoltate in gara dei big, i giovani e naturalmente gli ospiti musicali. Contemporaneamente, sul sito www.radio7live.rai.it verrà pubblicata una galleria fotografica con i migliori scatti artista per artista. A partire dalle ore 17 di domani, 7 febbraio arriveranno due novità editoriali: Questioni di Stilo speciale Sanremo condotto da Sabina Stilo ed EraOra il lato C della musica - Sanremo condotto da Maria Cristina Zoppa. Sabina Stilo incontrerà i personaggi più noti in giro per il festival, giornalisti, ospiti e attori. Gli incontri con i protagonisti della gara saranno curati da Maria Cristina Zoppa. Tutto sarà arricchito da pagine on-demand con clip e gallerie fotografiche, direttamente su www.radio7.rai.it Rai Isoradio, dal canto suo, modulerà la sua offerta sanremese, dedicandola soprattutto agli automobilisti. Durante il giorno - alle 14 e alle 19 - due finestre per cogliere le impressioni dopo la conferenza stampa quotidiana, con le voci dei protagonisti, ospiti ed anticipazioni sulla serata. Sono previsti anche dei collegamenti dalla postazione vetrina della Polizia di Stato, presente ogni anno nella centrale piazza Colombo di Sanremo, quindi spettacolo e sicurezza stradale per i più giovani."



Si diffonde infine: "Dal 7 febbraio 2016 con 'le 5 giornate di Sanremo' Isoradio programmerà i singoli degli artisti in gara, appena si saranno esibiti, alternando la musica al racconto delle edizioni passate proponendo gli ospiti comici ed i momenti memorabili da Benigni a Celentano, in un piacevole viaggio tra presente e passato. Gli sms degli ascoltatori ed i commenti dei giornalisti musicali tra i più noti arricchiranno la serata di chi è in viaggio."