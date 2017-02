Suicida Piero Petrullo, ex dei Ladri di Carrozzelle: band ospite a Sanremo 2017

I "Ladri di Carrozzelle", gruppo nato nel 1989 da musicisti portatori di handicap, sarà ospite nella serata finale di Sanremo 2017 e dedicherà l'esibizione a Piero Petrullo, ex componente della band che si è suicidato a Velletri.

Piero Petrullo, ex componente del gruppo "Ladri di Carrozzelle", è stato trovato ieri mattina morto impiccato nella sua casa di Velletri, alle porte di Roma. Sul corpo è stata disposta l'autopsia.



Secondo le prime indiscrezioni, Piero Petrullo si sarebbe suicidato con un cavo attaccato ad un attrezzo da palestra. Petrullo, 50 anni, era costretto da tempo su una sedia a rotelle in seguito ad un incidente stradale di cui era rimasto vittima ai Castelli Romani. Dal 2006 al 2010 Piero Petrullo aveva fatto parte dei "Ladri di Carrozzelle", un gruppo fondato nel 1989 da musicisti portatori di handicap. Nel 2010 Petrullo fu costretto ad abbandonare il gruppo per motivi di salute.



La band è attesa come ospite sella serata finale di Sanremo 2017. "La band che sarà a Sanremo dedicherà l'esibizione a Piero Petrullo", viene annunciato in una nota. L'ultimo album dei "Ladri di Carrozzelle" è del 2016, uscito sotto il titolo "Completamente fuori".