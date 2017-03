Sfilata dei carri a Sanremo 2017 in diretta, con tanto di street food flowers

Linea Verde segue la sfilata dei carri del Corso Fiorito, domenica 12 marzo su Rai1.

"Domenica 12 marzo su Rai1 alle 12.20, Linea Verde è in diretta da Sanremo per la consueta sfilata dei carri del Corso Fiorito, evento che coinvolge 13 comuni liguri. Una tradizione nata agli inizi del Novecento con il nome 'Festa della Dea Flora' in cui sfilavano lungo le vie di Sanremo carrozze ornate e decorate da composizioni floreali con prodotti provenienti dal territorio" illustra in un comunicato la tv di Stato.



Viene diffuso: "Il successo fu tale da divenire un appuntamento annuale che, nel dopoguerra, prese il nome di 'Italia in Fiore' e ai carri fioriti si affiancarono bande musicali e gruppi folkloristici. Oggi 'Sanremo in fiore' vede su ogni carro migliaia di fiori che danno forma a personaggi, volti, animali e scenari, ogni anno interpretando un tema diverso al quale tutti devono ispirarsi per allestire il carro. Quest'anno tema dell'evento è quello dei supereroi abbinati ai comuni e quindi ai carri."



"Captain America, Batman, Wonder Woman, Superman, l'Uomo Ragno, Daredevil, Flash e altri ancora stimoleranno la fantasia dei carristi chiamati a creare 'sculture con i fiori', per dare vita alla grande sfilata che annuncia la primavera sanremese" prosegue la Rai.



"Novità anche per le postazioni di Patrizio Roversi e Daniela Ferolla, che condurranno a bordo di due apette da street food, dotate entrambe di cucina. Dalla 'streetfoodflowers' di Patrizio si presenteranno piatti a base di fiori eduli e decorazioni per impiattamenti. L'apetta di Daniela Ferolla invece, la 'streetfoodlocal', sarà allestita con ortaggi e prodotti quali olio, vino, salumi e piatti di prodotti tipici del comune del carro a cui si ispira. Infine, le consuete cartoline che raccontano i comuni sono quest'anno vivacizzate dai commenti dei sanremesi" si precisa in conclusione.