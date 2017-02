Sanremo anni '80: quando diventa soprattutto show tv

Nuovo appuntamento con 'Sanremo fronteretro', in onda giovedì 9 febbraio su Rai Storia.

"Con il rilancio degli anni '80 Sanremo diventa soprattutto uno spettacolo televisivo. Un decennio ripercorso da 'Sanremo fronteretro' - viene scritto in una nota dalla tv di Stato -, il programma di Enrico Salvatori che racconta ogni giorno un decennio del Festival della Canzone Italiana, in onda giovedì 9 febbraio alle 12.00 su Rai Storia. Primo effetto di questa 'svolta' televisiva è il susseguirsi, sul palco del Teatro Ariston, di superospiti musicali e non."