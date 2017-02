Sanremo 2017: successo anche per la seconda serata, share al 46.58%

La Rai pubblica gli ascolti della seconda serata di Sanremo 2017.

"Sono stati 10 milioni 367 mila, con uno share del 46.58 per cento, i telespettatori che hanno seguito su Rai1 la seconda serata del 67° Festival della Canzone Italiana. La prima parte - dalle 21.19 alle 23.57 - ha fatto registrare 11 milioni 708 mila (share del 46.04 per cento)" viene spiegato in una nota dalla tv di Stato, nel pubblicare gli ascolti.



"La seconda parte - dalle 24.01 alle 24.50 - è stata vista da 5 milioni 803 mila spettatori con uno share del 50.54 per cento. Il picco di ascolto è stato di 14 milioni 340 mila spettatori alle 21.42 mentre quello di share è stato del 54.26 per cento alle 24.15. 'Sanremo Start' ha avuto un pubblico di 9 milioni 138 mila persone e uno share del 32.25 per cento. 'Prima Festival' è stato seguito da 6 milioni 881 spettatori con il 25.61 per cento di share. Si conferma il successo del 'Dopofestival': la prima parte - si illustra -, dalle 24.50 all'1.35, ha fatto registrare 2 milioni 424 mila spettatori e uno share del 40.60 per cento. La seconda, dall'1.44 all'1.59, è stata seguita da 1 milione 264 mila telespettatori con uno share del 32.18 per cento. Grande riscontro del Festival anche su RaiPlay, dove vengono pubblicate molte clip anche durante la diretta."



"I video più visti nella giornata di ieri sono stati l'intera Prima Serata del Festival con 329.000 media views e un tempo di visione medio di 50 minuti, l'esibizione di Fiorella Mannoia con 285.000 media views e un tempo medio di visione di 1 minuto e mezzo, e la clip di Ricky Martin con 175.000 media views e un tempo medio di visione di 4 minuti" prosegue la Rai.



"Nel prime time Rai1 è stata la rete più seguita con 11 milioni 161 mila telespettatori e il 39.07 per cento di share. Netto successo Rai - si descrive quindi -, in prima serata, in seconda e nell'intera giornata. Nel prime time le tre reti Rai hanno ottenuto il 55.51 per cento di share con 15 milioni 858 mila spettatori. In seconda serata lo share Rai è stato del 61.75 per cento. Nell'intera giornata lo share Rai è stato del 46.40 per cento. Ascolti rilevanti per le trasmissioni di Rai1 dedicate al Festival. 'Uno Mattina' ha avuto il 21.24 per cento di share con 1 milione 116 mila ascoltatori. Sempre su Rai1, la seconda parte di 'La vita in diretta' è stata seguita da 2 milioni 261 mila persone con il 17.05 per cento di share. Su Rai2 'Tg2 Costume e Società' è stato visto da 1 milione 727 mila spettatori con il 10.55 per cento di share."



Si continua in conclusione: "Per quanto riguarda il prime time delle altre reti Rai, su Rai2 i due episodi della serie 'Castle' hanno avuto rispettivamente 1 milione 167 mila spettatori con il 3.98 per cento di share e 1 milione 211 mila con il 4.20 per cento; su Rai3, 'Chi l'ha visto?' è stato seguito da 1 milione 588 mila telespettatori con il 6.36 per cento di share."