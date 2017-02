Sanremo 2017: pronostici su chi vincerà. Al top Fiorella Mannoia

Il Festival di Sanremo 2017 sta per iniziare è già si pensa a chi vincerà. Secondo i primi pronostici, i favoriti di Sanremo 2017 dovrebbero essere Fiorella Mannoia e Albano Carrisi, seguiti dagli "Amici" Sergio Sylvestre ed Elodie.

Chi vincerà il Festival di Sanremo 2017? A 24 ore dall'inizio della gara canora la Snai diffonde già i primi pronostici in base alle sue quotazioni. Secondo queste prime previsioni, da aggiornare ovviamente dopo che i cantanti si saranno esibiti ed il pubblico avrà potuto apprezzare (o meno) i loro brani, Sanremo 2017 potrebbe essere vinto da Fiorella Mannoia, a 3,50 con "Che sia benedetta". Subito dopo la Mannoia, che manda da Sanremo dal 1998 quando vinse il Premio della Critica con "Le Notti di Maggio", si trova Al Bano, che ha scalato la lavagna dal basso (all'apertura era a 28), collocandosi a 5,50 con il brano "Di rose e di spine".



A seguire la "vecchia guardia" della musica italiana ci sono i due cantanti che di Amici 2016: si tratta del vincitore Sergio Sylvestre, a 6,00, ed Elodie, che a Sanremo 2017 porterà "Tutta colpa mia", pezzo scritto tra gli altri da Emma Marrone. Il suo successo vale dieci volte la scommessa.



Nel gruppone degli outsiders, Gigi D'Alessio (12), Giusy Ferreri (15) e Marco Masini (15). Si gioca a 18 il successo di Michele Bravi, vincitore di X Factor nel 2013, in gara con "Il diario degli errori". Ma a Sanremo, ovviamente, le sorprese non mancheranno come successe lo scorso anno con la vittoria degli Stadio. Ecco quindi che protrebbe esserci la rimonta di Ron, in lavagna a 18.



La Snai però consiglia anche di tenere d'occhio ad un altro cantautore, Francesco Gabbani (15), che a Sanremo ha già vinto l'anno scorso, tra le nuove proposte. Chiudono la schiera Samuel, frontman dei Subsonica, il rapper Clementino e un altro ex di Amici, Alessio Bernabei. La loro vittoria pagherebbe 50 volte la scommessa.