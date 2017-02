Sanremo 2017, mai così bene da 12 anni: share supera il 50%

La Rai pubblica gli ascolti della prima serata di Sanremo 2017.

"Il miglior dato di share dal 2005: il Festival di Sanremo 2017 esordisce con un grande risultato di ascolto, superando il muro del 50 per cento per la prima volta da dodici anni a questa parte. Sono stati 11 milioni 374 mila, con uno share del 50.37 per cento, i telespettatori che hanno seguito su Rai1 la prima serata del 67° Festival della Canzone Italiana" viene reso noto della tv di Stato.



La Rai diffonde dunque: "La prima parte - dalle 21.14 alle 23.52 - ha fatto registrare 13 milioni 176 mila (share del 50.10 per cento). La seconda parte - dalle 23.57 alle 24.54 - è stata vista da 6 milioni 177 mila spettatori con uno share del 51.89 per cento. 'Sanremo Start', dalle 20.49 alle 21.10 ha avuto 10 milioni 994 mila spettatori e uno share del 38.28 per cento. Il picco di ascolto è stato di 16 milioni 132 mila spettatori alle 21.40 mentre quello di share è stato del 57.12 per cento alle 23.51."



"Ottimo esordio del 'Dopofestival': la prima parte è stata vista da 2 milioni 596 mila spettatori e uno share del 43.08 per cento - si osserva quindi -, la seconda parte da 1 milione 336 mila spettatori con uno share del 35.47 per cento, per una media complessiva di 2 milioni 151 e uno share del 41,16 per cento di share."



Si chiarisce: "Successo anche per la striscia 'Prima Festival' seguito da 8 milioni 039 mila spettatori per uno share del 30.05 per cento. Nel prime time Rai1 è stata la rete più seguita con 12 milioni 990 mila telespettatori e il 44.39 per cento di share. Netto successo Rai, in prima serata, in seconda e nell'intera giornata. Nel prime time le tre reti Rai hanno ottenuto il 58.33 per cento di share con 17 milioni 70 mila spettatori. In seconda serata lo share Rai è stato del 61.25 per cento. Nell'intera giornata lo share Rai è stato del 47.05 per cento. Ascolti rilevanti per le trasmissioni di Rai1 dedicate al Festival. 'Uno Mattina' ha avuto il per 16.61 cento di share. Sempre su Rai1 la seconda parte di 'La vita in diretta' è stata seguita da 1 milione 990 mila persone con il 16.07 per cento di share. Su Rai2 'Tg2 Costume e Società' è stato visto da 1 milione 530 mila spettatori con 9.61 il per cento di share."



Si descrive in conclusione: "Per quanto riguarda il prime time delle altre reti Rai, su Rai2 i due episodi della serie 'Criminal Minds' hanno avuto rispettivamente 989 mila spettatori con il 3.24 per cento di share e 1 milione 210 mila con il 4.09 per cento; su Rai3 il film 'E venne il giorno' è stato visto da 981 mila ascoltatori con il 3.34 per cento di share."