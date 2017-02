Sanremo 2017 ma anche Dopofestival, con Nicola Savino e Gialappa's band

Al via il 7 febbraio anche il Dopofestival, un'ora di musica e risate con Nicola Savino e la Gialappa's.

"Anche quest'anno, al termine di ogni serata del Festival, torna su Rai1 la folle truppa del Dopofestival. Da martedì 7 alla finale di sabato 11, in diretta da Villa Ormond, Nicola Savino e la Gialappa's band condurranno un'ora di puro intrattenimento, tra musica e risate, passando in rassegna i momenti più significativi della serata appena trasmessa dal teatro Ariston" riportano in una nota dalla tv di Stato.



La Rai diffonde: "Savino e la Gialappa's metteranno uno di fronte all'altro, con il loro stile, il parterre dei cantanti in gara con la platea dei giornalisti: dai critici musicali delle testate nazionali più importanti alle fanzine, dalle radio ai blog del web."



"Per questa nuova edizione il salotto più informale della tv si arricchirà della comicità di Ubaldo Pantani che - si descrive quindi -, interpretando alcuni dei suoi personaggi più celebri, irromperà nel dibattito in corso. Altra novità è rappresentata dalla band residente capitanata dal maestro Vittorio Cosma: straordinari musicisti che coinvolgeranno i cantanti in esibizioni inedite e rielaboreranno i loro brani in concorso. Il salotto del Dopofestival non perderà il suo carattere di 'casa aperta', ospitando le personalità che si troveranno a passare in quei giorni per Sanremo. Attori, artisti, perfetti sconosciuti che avranno desiderio di partecipare alla festa di Villa Ormond."



Viene illustrato infine: "Inoltre, grazie alla collaborazione con Rai Web, Savino e la Gialappa's pescheranno nuovi spunti e vere e proprie chicche dal mondo dei social, sempre molto attivo durante la settimana del Festival, per cogliere l'umore, il sarcasmo e le intuizioni che nasceranno in rete. Il Dopofestival è una programma di Giovanni Benincasa, Giorgio Cappozzo, Emanuele Giovannini e Lucio Wilson. La regia è di Fabrizio Guttuso."