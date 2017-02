Sanremo 2017 in una parola: a Primafestival con Lodovica Comello

Come spiegare una canzone in una parola: lo faranno in esclusiva i cantanti in gara a Sanremo 2017 a PrimaFestival, in onda lunedì 6 febbraio su Rai1.

"'PrimaFestival', il mini-tg in onda tutte le sere alle 20.30 subito dopo il Tg1 delle 20.00 e dedicato alle anticipazioni relative alla 67esima edizione di Sanremo, propone per la puntata di lunedì 6 febbraio una grande 'esclusiva': tutti i cantanti in gara racconteranno il proprio brano con una sola parola. La webstar Tess Masazza sarà protagonista di un vero e proprio reportage sulle feste sanremesi, con la partecipazione di Lodovica Comello. Herbert Ballerina, infine, sarà sulle tracce di Maria De Filippi", viene annunciato in una nota.

