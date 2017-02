Sanremo 2017 è anche Social room: con Elodie e Sylvestre dirette Facebook

Sanremo 2017 dal Forte Santa Tecla: gli appuntamenti di mercoledì 8 febbraio.

"Le attività della 'Social room' firmata da Rai1 al Forte Santa Tecla entrano nel vivo, 'affondano le mani' nella 67° edizione del Festival della musica italiana di Sanremo, e proporranno su Facebook, domani, mercoledì 8 febbraio, un nuovo appuntamento con i cantanti in gara a cui si aggiungeranno parole e pensieri dei conduttori de 'La Vita in diretta': Cristina Parodi e Marco Liorni racconteranno il loro Festival così come faranno (alle 15.50) i 'The Show', il duo formato da Alessandro Tenace e Alessio Stigliano che hanno grande seguito sul web. Domani, nello stage di Rai1 Digital a partire dalle 16,30, si alterneranno Elodie, Lele, Sergio Sylvestre, Tommaso Pini, Fabrizio Moro e Lodovica Comello. Un cast d'eccezione che regalerà al pubblico del web un punto di vista esclusivo sulla manifestazione canora più popolare d'Italia" rendono noto dalla tv di Stato.