Sanremo 2017: Giusy Ferreri nel PrimaFestival

"Anche questa sera, 30 gennaio, a 'PrimaFestival', in onda alle 20.30 su Rai1, anticipazioni e servizi inaspettati su Sanremo 2017 che sta per iniziare. Per la serie di 'approfondimenti-lampo', Federico Russo, conduttore del programma, incontrerà Giusy Ferreri" si illustra in un comunicato dalla tv di Stato.



La Rai precisa inoltre: "La webstar Tess Masazza, inviata sul campo, dimostrerà che in una giornata tipo a Sanremo si possono incrociare in modo inusuale personaggi come Alessio Bernabei, Gigi D'Alessio, Marco Masini, Al Bano, Lodovica Comello. Il programma 'PrimaFestival' è una vera e propria finestra quotidiana che anticipa tutto quello che ruota intorno al Festival."



Si descrive infine: "E che, allo stesso tempo, riporta con dovizia di particolari le notizie più simpatiche e curiose intorno alla gara, raccogliendo i commenti a caldo su cantanti, brani, show, personaggi e, perché no, le eventuali polemiche legate alla kermesse canora. 'PrimaFestival' è un programma di Andrea Boin, Walter Santillo, Riccardo Cassini, Martino Clericetti e Federico Russo. Regia di Luca Romani. Ogni sera dalla sala Biribissi del Teatro del Casinò di Sanremo."