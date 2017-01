Federico Russo rivela le all-news Prima Festival di Sanremo

"Rai1 e Comune di Sanremo, in diretta dalla Sala Biribissi del Teatro del Casinò di Sanremo, presentano Prima Festival, un breve e ficcante notiziario che, dal 29 gennaio all'11 febbraio, si occuperà del Festival marcandolo stretto" comunica la tv di Stato.



"Lo stile e la forma saranno proprio quelli 'urgenti' e 'incalzanti' del giornalismo all-news. In studio un anchorman giovane e dinamico - viene diffuso in ultimo -, Federico Russo; inviata sul campo la bella e divertente Tess Masazza. Prima Festival va in onda su Rai1 dal lunedì al sabato alle 20.30 e la domenica alle 20.35. La Direzione Artistica è di Carlo Conti, Il programma è di Riccardo Cassini, Martino Clericetti, Andrea Boin e Walter Santillo. La scenografia di Stefania Garavini, la regia di Luca Romani."