Dalla stampa al web tutti raccontano Sanremo 2017, da accreditati

Ancora record di presenze dei media al Festival di Sanremo 2017.

"Giornalisti, fotografi e operatori dell'informazione: Sanremo 2017 fa registrare un nuovo record di presenze dei media al Festival, con 1.341 accreditati, nelle due Sale Stampa all'Ariston Roof e al Palafiori, Sala 'Lucio Dalla'. All'Ariston Roof sono accreditate, in tutto, 240 testate con 588 giornalisti di agenzie, quotidiani, periodici e gli inviati di web, giornali radio, Tg e rubriche di Rai, Mediaset e Sky, insieme alla stampa estera che conferma l'attenzione per il Festival con 47 testate stampa, tv e radio e 83 accreditati" viene esposto in una nota della tv di Stato.



"Presso la stessa Sala Stampa sono accreditati anche 110 fotografi e gli addetti stampa delle case discografiche di artisti in gara o ospiti al 67° Festival della Canzone Italiana. Complessivamente, all'Ariston Roof, sono accreditate 616 persone. Giornalisti, conduttore e tecnici dell'emittenza radiotelevisiva italiana e del web sono, invece, ospitati nella Sala Stampa allestita al Palafiori, a pochi passi dall'Ariston. Qui lavorano 725 accreditati di 288 radio, tv e web, sempre collegati in diretta audio\video durante le conferenze stampa 'ufficiali' all'Ariston Roof. Nella stessa Sala Stampa si svolgono, quotidianamente, gli incontri con gli artisti in gara e i protagonisti del Festival. La comunicazione è curata dall'Ufficio Stampa della Rai anche grazie un centro stampa allestito a Sanremo con tre duplicatori ad alta velocità per la pubblicazione della Rassegna Stampa quotidiana e dei comunicati. La Rassegna Stampa, inoltre, viene diffusa anche attraverso una App di servizio per i giornalisti accreditati" si prosegue in ultimo.