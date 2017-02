A Sanremo 2017 dj set Clementino e Shablo e showcase Zarrillo - Ermal Meta

Con Radio2 in the club aftershow, showcase e dj set fino a notte fonda in occasione di Sanremo 2017.

"Il 'Radio2 in the club' al Forte Santa Tecla si conferma come l'area più esclusiva nel Comune di Sanremo durante il Festival della Canzone italiana. La musica in tutte le sue declinazioni sarà la protagonista assoluta delle notti del Festival grazie anche ai dj set curati da Lele Sacchi che 'aprirà' personalmente le danze il 6 febbraio alle ore 18,30 con una performance unica ed esclusiva" viene diffuso in un comunicato dalla tv di Stato.



Si specifica: "Verranno esplorati i diversi aspetti della 'dj culture' attraverso alcune figure fondamentali della musica in Italia: è la prima volta che questo accade durante il Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Questo il programma: il 7 febbraio, intorno alle 24,30, ci sarà lo showcase di Michele Zarrillo seguito dal dj set di M+A e, il giorno seguente allo stesso orario, al Radio2 in the Club arriverà Ermal Meta per lo showcase seguito dal dj set di Ralf."



"Il 9 febbraio si esibiranno in una performance che promette spettacolo Clementino e Shablo - si rende noto infine -, un duo inedito per un dj set esclusivo mentre il 10 e l'11 Marianne Mirage, il prodigio del female pop italiano mostrerà il perché dietro ai successi si nascondano proprio le virtù di un dj, in questo caso di una djessa. Uno showcase e un dj set per chiudere le notti di Rai Radio2 in the Club."