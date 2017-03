Parità di genere: in Italia troppe donne sottomesse, dice Zampa (PD)

Sandra Zampa del Pd commenta i dati Istat sulle violenze contro le donne in Italia.

"L'Italia non è un paese per donne", denuncia in una nota la deputata PD Sandra Zampa, commentando i dati Istat che "offrono un quadro desolante del rapporto tra uomo e donna nel nostro paese: - riferisce - oltre 8,3 milioni donne sono sottomesse psicologicamente, 1 donna su 5 ha subito violenza sessuale, 1 milione lo stupro, il 20,2% delle donne tra i 16 e i 70 anni, è stata vittima di violenza fisica, minacce, calci, pugni".



"Cifre dolorose, vere e proprie 'torture' che avvengono nel nostro 'bel paese' che fa parte dell'Europa e che si autodefinisce, impropriamente, civile. - prosegue l'esponente dem - Civile, tranne poi fare distinzioni inaccettabili, con conseguente discriminazione, tra essere maschi o femmine, sia all'interno della famiglia, sia in tutti gli ambiti sociali e lavorativi, dove nei ruoli decisionali e di comando il sesso maschile la fa da padrone. E la fa da padrone anche negli abusi, naturale conseguenza di una cultura che vede ancora la donna subalterna".



"Le donne sono le vittime di un pensiero retrogrado e le leggi non bastano. -chiarisce quindi la parlamentare - Possiamo e dobbiamo fare di più sul piano della loro tutela, formazione del personale giudiziario, prevenzione, rapidità di interventi, ma dobbiamo combattere la violenza con una proposta culturale nuova che deve partire dai primi anni di scolarizzazione. La bambine e i bambini di oggi sono il futuro che può essere migliore se agiamo in fretta nessun giovane deve crescere nella convinzione di imporre la propria persona attraverso la violenza".