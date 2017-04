Haiti: abusi su minori da caschi blu. Italia non taccia, dice Zampa (PD)

Sandra Zampa, vicepresidente della Commissione infanzia, commenta il rapporto sugli abusi su minori ad Haiti ad opera die caschi blu dell'ONU.

"Un quadro agghiacciante" denuncia in una nota Sandra Zampa, vicepresidente della Commissione infanzia, commentando la notizia su un rapporto segreto delle Nazioni Unite che rivela di 134 caschi blu dello Sri Lanka che sarebbero coinvolti in un giro di prostituzione minorile ad Haiti.



"Se quanto è emerso dall'inchiesta corrisponde alla realtà - prosegue la deputata PD - ci troviamo di fronte a una verità che rischia di stravolgere le nostre certezze. E la enorme gravità del fatto assume contorni ancora più inquietanti se è vero che nessun arresto è stato fatto, nonostante le prove definite 'schiaccianti'. Su questa notizia non dobbiamo far calare il silenzio. Il nostro governo deve pretendere chiarimenti. Serve trasparenza anche per preservare il prestigio dei caschi blu. E serve disporre le giuste pene previste per i responsabili di questo ignobile reato".