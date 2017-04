Emilia Romagna: bene divieto giochi a premi per minori, dice Zampa (PD)

Sandra Zampa del PD sulla legge dell'Emilia Romagna che punta ad evitare l'iniziazione nei minori alla dipendenza da gioco d'azzardo.

"Una ottima notizia. Il divieto ai minorenni votato dall'assemblea legislativa dell'Emilia Romagna dell'utilizzo dei giochi che erogano punti sotto forma di ticket e che danno accesso a premi. Un progetto di legge che rende realizzabili gli aspetti della legge del 2013 sul contrasto al gioco d'azzardo, operando sul fronte della prevenzione" dichiara la deputata del Partito Democratico Sandra Zampa.



"Sono stati resi noti altri dati allarmanti per il nostro Paese da parte dell'Osservatorio gioco online del Politecnico di Milano che fotografa una situazione grave: - ricorda infatti - 1,79 milioni (+15%) hanno giocato almeno una volta, crescono del 25% le risorse perse, slot e scommesse sportive i più gettonati, sempre più usato lo smartphone".



"Ben vengano dunque - spiega la vicepresidente Commissione Infanzia - leggi che aiutano i più giovani a non cadere vittime del gioco. In Italia il quadro normativo evidenzia una complessa serie di interventi messi in atto da molte Amministrazioni regionali e locali per contrastare la crescita incontrollata dell'offerta da gioco e la diffusione della ludopatia. Un settore dove, tra l'altro, è molto forte la presenza delle organizzazioni criminali".



"La legge di stabilità 2016 istituito presso il Ministero della Salute il Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette. Per la prossima manovra il governo starebbe studiando l'ipotesi di una tassa sulle sale da gioco. I giochi d'azzardo con vincite in regali destinati ai bambini - conclude quindi l'esponente dem - rappresentano una vera e propria iniziazione alla dipendenza da gioco patologico e le sale da gioco diventano un luogo di vero e proprio adescamento dei minori".