Anche UE garantisce accesso ad acqua sicura ai bambini, dice Zampa (PD)

Sandra Zampa del PD sulla Giornata Mondiale dell'acqua.

"I governi devono progettare interventi affinché ai bambini che vivono in aree con carenza idrica venga garantito l'accesso ad acqua sicura", dichiara Sandra Zampa, vicepresidente della Commissione Infanzia ed Adolescenza, di fronte ai dati drammatici del rapporto dell'Unicef lanciato in occasione della Giornata Mondiale dell'acqua.



"Quasi 600 milioni di bambini, 1 su 4 nel mondo, entro il 2040 vivranno in aree con risorse idriche estremamente limitate, oltre 800 bambini sotto i 5 anni muoiono ogni giorno per diarrea causata da acqua e servizi igienico-sanitari non adeguati e le donne e le bambine impiegano globalmente 200 milioni di ore ogni giorno per raccoglierla", viene riportato.



"Dove scarseggia l'acqua - prosegue la deputata PD - ci sono conflitti armati e migrazioni epocali. I cambiamenti climatici, causati da inquinamento e da politiche di sfruttamento del pianeta, sono le cause principali della scarsità di acqua in alcune aree. Alcuni paesi stanno già mettendo a punto politiche di salvaguardia dell'ambiente, ma è ancora troppo poco. Il problema della carenza idrica va inserito al primo punto dell'agenda politica dei governi, e della UE in prima linea, con un'attenzione particolare alle persone più vulnerabili come sono i bambini. Dobbiamo fare in modo di raggiungerli e salvaguardare il loro accesso all'acqua sicura".