Serracchiani mente: picco recessione con governo Renzi, dice Savino (Fi)

Sandra Savino di Forza Italia replica a Debora Serracchiani, vicesegretario del PD.

"L'Italia è in recessione da 15 anni? Debora Serracchiani racconta una balla che non può passare", dichiara in una nota Sandra Savino, parlamentare e coordinatrice di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia, replicando alle dichiarazioni della Presidente della Regione e vicesegretario del PD.



"Siamo abituati a sentir raccontare una realtà diversa da Matteo Renzi e dai suoi fedelissimi - sottolinea l'esponente azzurra - però una panzana simile non può passare. L'Italia era entrata in recessione nel 2009, per poi risalire fino al crollo post fine 2011, ovvero da quando è stato impedito al governo Berlusconi di intervenire grazie proprio al PD e all'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano".



"Ricordo a Serracchiani che gli ultimi dati drammatici sono frutto delle politiche spot fatte da Renzi, senza una visione strategica del futuro, ma con il solo scopo di ottenere facili consensi. - prosegue la deputata - Guardando i dati della disoccupazione dell'Istat si passa dal 7,6% nel terzo trimestre del 2011 al piccolo del 13,5% nel primo trimestre del 2014. Il dato poi oscilla con il 13 del 2015 fino all'11 del terzo trimestre del 2016".



"I numeri, che sono oggettivi e non mentono, bocciano quindi le politiche renziane con buona pace di chi si ostina a raccontare una realtà falsa. - conclude Savino - Sul fronte dei vitalizi invece, ricordo a Serracchiani che sono stati aboliti nel 2012 passando al sistema contributivo. Mi stupisce che non ne sia a conoscenza visto che non voglio pensare alla malafede".