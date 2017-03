Sciopero agenzie stampa: Gentiloni tolga delega editoria a Lorri, dice Savino (Fi)

Sandra Savino di Forza Italia sullo sciopeero delle agenzie di stampa.

"Lo sciopero delle agenzie di stampa nel giorno delle celebrazioni del 60esimo anniversario della firma dei trattati europei e della visita del Papa a Milano è un precedente gravissimo. Il premier dovrebbe intervenire e togliere la delega al ministro Luca Lotti che nell'occasione si è rivelato totalmente inadeguato", dichiara in una nota la deputata di Forza Italia Sandra Savino.



"Appare evidente - aggiunge la parlamentare azzurra - che la scelta di fare un bando europeo è qualcosa di surreale e mai successo in altri Paesi. Più graveè la mancanza di rispetto nel voler ricevere i Cdr delle Agenzie che a seguito del bando potrebbero tagliare centinaia di posti di lavoro. Quanto avvenuto sabato è qualcosa di molto grave che dovrebbe spingere il Presidente, Paolo Gentiloni, ad intervenire in modo deciso soprattutto per il ritardo con il quale si sta affrontando questa problematica", conclude Savino.