Province: in Friuli riforma enti locali è incostituzionale, dice Savino (Fi)

"In Friuli Venezia Giulia, regione autonoma a statuto speciale che ha competenza primaria sulle autonomie locali, sotto la presidenza di Debora Serracchiani, ha proceduto a un riordino delle autonomie locali attraverso lo strumento delle unioni territoriali intercomunali, prevedendo l'abolizione delle quattro province e la creazione, appunto, di 18 unioni territoriali intercomunali. Ma l'esito del referendum del 4 dicembre 2016, di fatto, determina l'incostituzionalità della riforma degli enti locali in Friuli Venezia Giulia" denuncia la deputata di Forza Italia Sandra Savino, intervenendo in Aula nel corso di un question time al ministro dell'Interno Marco Minniti.



La parlamentare chiede quindi al governo come intende "muoversi per pervenire ad un contemperamento dell'assetto amministrativo del Friuli Venezia Giulia con il quadro ordinamentale generale".



"La risposta che abbiamo ricevuto - conclude infatti l'esponente azzurra - ci lascia basiti, soprattutto perché si concentra su quella che sarebbe un'azione virtuosa della giunta regionale in un'ottica di contenimento dei costi. Ma abolendo le 4 Province in Friuli Venezia Giulia si è dato vita a 18 unioni territoriali intercomunali ed ogni unione ha i suoi costi, peraltro piuttosto elevati. La chiave della questione è politica. La risposta giusta sarebbe stata che 'le cose sono così perché così le ha volute il PD'. Il Partito Democratico fallisce nelle sue politiche perché è autoreferenziale non guarda mai al benessere dei cittadini ma mira ad ottenere solo ed esclusivamente risultati personali".