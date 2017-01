Poste Italiane: Calenda riferisca sui continui disservizi, chiede Savino (Fi)

E' una "situazione non più accettabile, serve un cambio radicale per impedire che continuino i disservizi ai cittadini, per questo presenterò una interrogazione al ministro dello Sviluppo economico Calenda" annuncia in una nota Sandra Savino, parlamentare e coordinatrice in Friuli Venezia Giulia di Forza Italia, riferendosi ai numerosi problemi riscontrati dall'utenza di Poste Italiane.



"Bollette che arrivano in ritardo, riviste e giornali che arrivano 'fuori tempo massimo', apertura a singhiozzo degli sportelli e postini sempre meno sul territorio dove in alcune zone si vedono sporadicamente. - denuncia - Poste Italiane sta perdendo la sua 'mission' e questo non è più tollerabile".



"Con i governi Berlusconi il servizio era efficiente ed i bilanci in utile grazie a Massimo Sarmi, nominato nel 2002. - ricorda l'eponente azzurra - Allora vennero ampliati i servizi per mantenere sportelli e consegne, oggi invece assistiamo alla riduzione del 'servizio universale' previsto dal contratto tra la società e lo Stato con ripercussioni gravissime sui territori ed in particolare in Friuli Venezia Giulia".



"Sarebbe opportuno - prosegue quindi - che Calenda riferisca in Aula se è a conoscenza di questa situazione paradossale, se ritiene che la Spa stia rispettando gli accordi e le disposizioni di legge e se ci sono margini per intervenire sul contratto firmato nel 2015 dall'allora ministro Guidi".



"Auspico - conclude Savino - che si intervenga in modo risolutore su un disservizio portato da una società le cui quote di maggioranza sono di proprietà dello Stato e che nel 2015 ha registrato un utile netto di 212 milioni".