Migranti in Friuli Venezia Giulia: dare colpa a centrodestra è ridicolo, dice Savino (Fi)

"Dire che se oggi siamo in questa situazione la colpa è dei governi di centrodestra rasenta il ridicolo" riflette in un comunicato la deputata di Forza Italia Sandra Savino.



La coordinatrice degli azzurri in Friuli Venezia Giulia specifica inoltre: "Ricordo a Moretti che sono 4 anni che il PD è la maggioranza al Parlamento ed in consiglio. Gli ricordo che quello che è accaduto negli ultimi 3 anni è frutto della situazione del Mediterraneo e delle primavere arabe che qualcuno del suo schieramento ha visto come liberazione di popoli oppressi".



"Gli ricordo anche che quando loro chiedevano di destituire Gheddafi insieme a Francia e Germania il presidente Berlusconi era l'unico che aveva previsto quello che poi oggi è avvenuto: una Libia fuori controllo" prosegue quindi la componente della Commissione Finanze.



"La realtà di oggi in Friuli Venezia Giulia - chiarisce quindi la parlamentare - è figlia delle scelte sbagliate degli ultimi due anni tra le quali l'accoglienza diffusa che oggi si vuole elevare ad obbligo e minaccia alimentando quella divisione sociale che non conosce schieramento politico, come testimoniano le barricate nella 'rossa' Toscana."



"Comprendiamo che il PD abbia come modo di governare l'imposizione ai sindaci, vedi Uti e accoglienza, e l'incolpare poi dei fallimenti i predecessori, ma il vento è cambiato e la gente non è stupida" spiega infine.