Europa a due velocità anche Cantieri Stx a Fincantieri?, dice Savino (PD)

Sandra Savino di Forza Italia commenta la vicenda della possibile acquisizione dei cantieri Stx da parte di Fincantieri.

"All'interno della UE sembrano esserci già due velocità, da un lato chi rispetta le regole, dall'altro chi le adatta a proprio uso e consumo", dichiara in una nota Sandra Savino, parlamentare di Forza Italia, commentando la possibile acquisizione dei cantieri Stx da parte di Fincantieri.



"Per anni - spiega la parlamentare che è anche coordinatrice degli azzurri in Friuli Venezia Giulia - i francesi hanno potuto fare shopping in Italia. Oggi che Fincantieri sta cercando di rilevare un cantiere navale in fallimento sorgono muri che sembrano insuperabili. Cito il banchiere Philippe Villin che su 'Le Monde' ha dichiarato 'cedere il controllo dei cantieri navali francesi all'Italia è inaccettabile', mi chiedo dove fosse quando i cantieri erano diventati coreani".



"Una scelta politica e non economica visto che le competenze di Fincantieri sono conosciute e riconosciute in tutto il mondo. - prosegue - La cosa grave è che Holland sta imponendo dei limiti che impedirebbero al gruppo italiano di avere la maggioranza. La situazione è ovviamente molto diversa dal tentativo di scalata di Vivendi su Mediaset effettuato senza rispettare la legge come sta appurando Agcom".



"Mi chiedo - conclude quindi Savino - se questo atteggiamento sia accettabile all'interno di una Unione che dovrebbe essere libera o se anche l'Italia potrà difendere assetti importanti pur non possedendo delle quote attraverso lo Stato, inutile dire che penso a Generali patrimonio soprattutto triestino che oggi è ancora a rischio".