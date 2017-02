Costa Volpino: sindaco revochi evento su negazionismo Foibe, dice Savino (Fi)

Sandra Savino di Forza Italia commenta l'evento 'Foibe - il punto della ricerca storica' nel Comune di Costa Volpino nel bergamasco.

"Trovo semplicemente inaccettabile che vengano riconosciuti dei crediti formativi agli studenti che parteciperanno all'evento 'Foibe - il punto della ricerca storica' tenuto dallo studioso 'riduzionista' Pietro Purini", denuncia in una nota Sandra Savino, parlamentare e coordinatrice in Friuli Venezia Giulia di Forza Italia, commentando la notizia che arriva da Costa Volpino nel bergamasco.



"Ritengo fuori luogo che vengano consentiti eventi simili il 10 febbraio, per giunta senza il minimo contraddittorio, e per di più all'interno della biblioteca comunale con, presumo, l'autorizzazione del sindaco Mauro Bonomelli. Essendo molto giovane - spiega l'esponente azzurra - temo che il sindaco abbia frequentato le scuole nel periodo in cui le foibe erano argomento tabù, ora però sono convinta che revocherà l'autorizzazione".



"Al danno poi si aggiunge il fatto che non solo gli studenti sono invitati ma riceveranno pure dei crediti formativi come evidenziato da un articolo del quotidiano 'Il Tempo'. - osserva la deputata - Sarebbe opportuno che le scuole del bergamasco boicottassero una simile indecenza e aiutassero gli studenti a comprendere una storia per troppo tempo nascosta e che ancora qualche negazionista cerca di cancellare".



"Siccome ogni 10 febbraio bisogna assistere a questi indecenti spettacoli presenterò una interrogazione al ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli affinché si vigili che in tutte le scuole venga celebrato il Giorno del Ricordo e che in nessun caso venga riconosciuto un credito formativo a chi partecipa ad eventi come quello di Costa Volpino" annuncia quindi Savino.