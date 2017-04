Cividale, anziani maltrattati: a quando legge su videosorveglianza?, dice Savino (Fi)

Sandra Savino di Forza Italia commenta il caso di maltrattamenti in un centro anziani di Cividale del Friuli.

"Il Senato acceleri l'approvazione della legge che impone l'uso della videosorveglianza nelle strutture per minori, per anziani e per disabili", chiede in una nota Sandra Savino, parlamentare e coordinatrice in Friuli Venezia Giulia di Forza Italia, commentando la notizia di cronaca di oggi che ha visto l'allontanamento di una dipendente dal nucleo 'Stella Alpina' di Cividale.



"Anzitutto - spiega - i ringraziamenti alla Polizia per le indagini e al direttore generale che ha segnalato la situazione alle autorità competenti. Resta però il nodo di una legge che dovrebbe essere approvata in tempi brevi per consentire un intervento ancora più rapido in queste situazioni. In questo caso non si tratta di maestre, ma di un dipendente che maltrattava gli anziani ospiti. Questa persona dovrà rispondere della sue azioni davanti ai magistrati e spetterà a loro condannarlo, la politica dovrà invece rispondere delle lungaggini per l'approvazione di una norma che avrebbe ridotto il tempo di sofferenza delle vittime visto che la Polizia ha dovuto raccogliere delle prove che sarebbero già stata a disposizione".



"La videosorveglianza, - ribadisce l'esponente azzurra - a cui potranno accedere solo le forze dell'ordine, è uno strumento a tutela non solo di anziani e bambini, ma anche dei dipendenti che magari ingiustamente accusati hanno a disposizione uno strumento per dimostrare la propria innocenza".