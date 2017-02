San Valentino 2017: business in calo, meno 4,5% rispetto a 2016

Il Codacons elenca i numeri di questo San Valentino 2017.

"Per i classici regali di San Valentino gli italiani spenderanno circa 332 milioni di euro" rivela in una nota il Codacons, secondo cui ben 12,3 milioni di innamorati di scambieranno un dono nella giornata del 14 febbraio.



«Il budget medio che i cittadini dedicheranno a San Valentino si attesta attorno ai 27 euro procapite - spiega il presidente Carlo Rienzi - In testa alla classifica dei regali più gettonati si confermano i cioccolatini, scelti dal 33% degli italiani, seguiti da fiori (30%) peluches (17%), articoli di bigiotteria (10%). La tendenza è sempre più quella di ricorrere a doni di piccola entità e regali simbolici, al punto che solo il 3% degli innamorati potrà permettersi veri e propri gioielli da regalare al proprio partner».



«Il business di San Valentino appare in ogni caso in calo rispetto agli scorsi anni - prosegue Rienzi - con una contrazione sia della spesa sia del numero di italiani che decideranno di festeggiare, portando il giro d'affari complessivo della festa a perdere il -4,5% rispetto al 2016».