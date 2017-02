San Valentino 2017: budget medio di 78 euro. Al top il trattamento benessere

Federconsumatori commenta i dati di San Valentino 2017.

"Come ogni anno è giunto l'appuntamento con la festa degli innamorati. C'è chi la ignora e chi, invece, - viene rivelato in una nota da Federconsumatori - la attende tutto l'anno per rendere unica la giornata di colei/colui che ama."



"Aziende e servizi si sono da tempo preparati per offrire alle coppie promozioni dedicate - prosegue quindi l'associazione dei consumatori -, a volte anche molto vantaggiose. Dalla telefonia ai trasporti, dai pacchetti viaggio ai ristoranti, dai prodotti personalizzati ai fiori più rari… non mancano idee originali e per tutti i gusti. L'Osservatorio nazionale Federconsumatori ha monitorato le principali tendenze del San Valentino 2017. La prima evidenza è all'insegna dell'emancipazione o del tramonto della cavalleria, dipende dai punti di vista."



"Se prima erano soprattutto gli uomini ad acquistare regali, organizzare cene romantiche e viaggi, negli ultimi anni è cresciuto il numero di donne che si occupano di rendere il San Valentino indimenticabile" si continua.



Si specifica inoltre: "Per quanto riguarda le preferenze degli italiani su come trascorrere San Valentino guadagna terreno, oltre alla classica cena e (per chi se lo può permettere) al viaggio romantico, il trattamento in SPA, rigorosamente x2."



"Gli italiani rimangono, comunque, tra i più 'generosi' con il proprio amato: il budget medio dedicato a tale festività è di circa 78 euro. Secondo uno studio di lastminute.com più di noi spendono solo i britannici" si osserva.



"I regali prescelti sono soprattutto orientati dalla necessità: banditi gadget e pelouche - si illustra dunque -, le coppie colgono tale occasione per regalarsi qualcosa di chi hanno bisogno o che avevano adocchiato da tempo."



Si chiarisce in ultimo: "Molti, inoltre, circa il 28% degli italiani che effettueranno un regalo per San Valentino, lo acquisterà online".