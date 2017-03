Samuele Bersani: il concerto in diretta live su Radio2

Samuele Bersani in concerto dal teatro degli Arcimboldi in dieretta a 'Radio2 live', venerdì 17 marzo.

"Rai Radio2 proporrà venerdì 17 marzo, alle ore 21, per 'Radio2 live', il concerto di Samuele Bersani registrato al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Si tratta di una tappa importante de 'La fortuna che abbiamo', tour che ha ripercorso 25 anni di canzoni del cantautore romagnolo, tra sperimentazioni e arrangiamenti inediti. 'Radio2 live' è on air sulle frequenze di Radio2, su www.radio2live.rai.it e fruibile con l'app gratuita Radio Rai per pc, smartphone e tablet" informa in un comunicato la tv di Stato.