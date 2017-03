Samsung Galaxy S8: dal 3 al 8 aprile solo nei negozi Vodafone

Sarà la Vodafone a presentare in esclusiva nei propri negozi i Samsung Galaxy S8 e S8+, in vendita dal 28 aprile ma che dal 3 al 9 aprile potranno essere visionati nei negozi della compagnia telefonica.

"Arrivano in Italia i nuovi Samsung Galaxy S8 e S8+ e, solo con Vodafone, sarà possibile vederli in esclusiva dal 3 al 9 aprile in tutti i Vodafone Store", viene annunciato in una nota.



"Samsung Galaxy S8 e S8+ verranno venduti in tutti i punti vendita Vodafone a partire dal 28 aprile 2017 e, solo per i clienti Vodafone, saranno disponibili nell'elegante colorazione Coral Blue. - si precisa - Dal 30 marzo fino al 19 aprile i clienti Vodafone potranno ordinare il nuovo smartphone Samsung in tutti i Vodafone Store e su vodafone.it e ritirarlo la settimana precedente al suo arrivo ufficiale nei negozi".



"Con Vodafone, Samsung Galaxy S8 può essere acquistato con gli abbonamenti RED a 5 euro ogni 4 settimane con upfront di 199 euro o cash a 829,99 euro. - viene riferito infine - La versione S8+ puo' essere acquistata a 10 euro ogni 4 settimane con upfront di 199 euro o cash a 929,99 euro".