Samantha Cristoforetti è mamma: nata la sua stellina

Samantha Cristoforetti è diventata mamma. In realtà la prima figlia dell'astronauta dell'Agenzia spaziale europea (ESA) è nata a novembre, ma la Cristoforetti è riuscita a tenere segreta la nascita fino ad oggi, come rivelano i quotidiani "Trentino" ed "Alto Adige" e riportya il Corriere.it.



Stando quindi alle prime indiscrezioni, Samantha Cristoforetti, 39 anni, ha partorito nel novembre scorso a Colonia (Germania), dando alla luce una bimba di nome Kelsey Amal divenuta subito per AstroSamantha la sua stella più brillante.



Samantha Cristoforetti ha sempre tenuto alla sua privacy, ribadendo più volte, dopo essere tornata dalla sua missione sulla Stazione Spaziale Internazionale, di non voler divenire "una celebrità", spiegando che gli astronauti fanno "solo comunicazione sulle nostre attività e sull'esperienza che abbiamo la fortuna di vivere".